台灣本土7大科技廠共同成立台灣氣候聯盟，光寶科為發起的業者之一，台灣氣候聯盟23日與台灣資通訊業共同舉行邁向淨零未來記者會，為了表達對於光寶永續理念的支持，光寶邀集供應商包括功得電子、晶元光電、瑋鋒科技、興勤電子、台灣良得電子、鈞寶電子、湧德電子、瀚荃、科嘉國際、偉詮電子、鎰勝工業、鼎元光電、競國實業、旭德科技、一詮精密工業等十五家光寶供應商夥伴也共同出席，以行動展現對減碳的重視。

光寶總經理邱森彬表示，光寶以「光電節能，環境永續」作為核心使命，致力成為永續價值鏈的最佳夥伴。光寶與供應鏈合作研發海廢回收塑料LGS-7505得到溯源與性能雙認證，也針對供應商製程推動「節能輔導計畫」，結合外部資源協助供應商夥伴進行減碳健檢，共提出77項具體改善方案，總節電潛力達1,093萬度。同時進一步積極佈署，推動「永續供應鏈綠色轉型專案」，邀請供應鏈成員共同進行組織型溫室氣體排放與產品碳足跡盤查，持續精進供應鏈碳管理。

除了節能減碳，光寶更重視工作者的作業環境安全與尊嚴，2021年光寶針對供應鏈永續稽核與風險管理工具進行整體優化調整，委請外部第三方單位加入，針對RBA及人權等關鍵議題進行供應商現場稽核與自評，確保供應鏈夥伴充分落實企業社會責任。