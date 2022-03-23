《一屍到底》導演上田慎一郎構思十年，完成的奇幻之作《急急復雞雞》，延續不用大明星的特色，邀請較少在主流舞台曝光的實力派演員皆川暢二詮飾千里尋雞的主人翁。以腦洞大開的題材吸引觀眾目光。劇情發生在一夜春宵後，事業有成的網漫APP老闆突然發現自己的GG消失無蹤，為了重整男性雄風，他不得不踏上一場尋G之旅，更重新審視自己的生活，尋找GG也尋找自己，既爆笑又動人。

導演上田從小就立志拍電影，他表示《急急復雞雞》的靈感是在20多歲時在心中萌芽出「如何抓回離開身體的GG」的想法，但卻一直沒有機會拍出來，「我很快就寫完劇本，但這個題材被擱置很長一段時間，或許是因為我找不到把故事拍成電影的感覺。」上田笑說：「年輕時負債累累，現在經歷了結婚生子，事業起伏，我的人生經歷好像和這個故事有了重疊，終於覺得可以完成電影了。這部電影是了解了生活中的酸甜苦辣才能完成的，劇情融合了各種衝突要素，但好像也更具實驗性了。」該片獲選在金馬奇幻影展搶先放映，並將於4月22日正式在台上映。