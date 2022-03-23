人稱「戰鬥民族」的俄羅斯，好鬥的天性使他們愈戰愈勇。烏俄衝突之際，殺人不眨眼的攻擊模式令人不寒而慄。雖然普丁此次揮軍進攻沒有想像中順利，但其擁有最精銳、最冷血的俄羅斯特種部隊(Spetsnaz)，成員各個都是經過嚴格考核篩選出來，據悉內部訓練包含各種殘酷肉搏，通過率不到10%。

根據英國《每日星報》報導，號稱世界上最艱難訓練的俄羅斯特種部隊，又名「斯佩茨納茲」（Spetsnaz），在俄語中的意思是指「特種部隊」，分為海、陸軍兩兵種，目前成員約有15,000人。報導指出，由於它是俄羅斯最精銳的部隊之一，想要成為其中一員相當不容易。新兵必須接受各種嚴苛的戰鬥技能培訓，包括爆破、槍法、反恐、肉搏及水下戰鬥等等，竭盡所能讓士兵承受痛苦與危險，久而久之成為一種習慣。消息人士透露，有時新兵還可能被要求赤手肉搏猛獸，或是課程上用真刀與夥伴演練，為的就是留下真正的強者。

其中，俄羅斯特種部隊還有一項最惡名昭彰的訓練計畫為「鏟戰」，言下之意就是展現用鏟子殺人的能力，他們會把新兵與猛犬關在一起，只給一把鏟子與猛犬拼命。

Spetsnaz根據所屬機關或部門不同而有不同名稱，例如格魯烏特種部隊(Spetsnaz GRU)是專門進行反恐、暗殺、解救人質等任務。早前外媒報導，3名格魯烏成員在烏克蘭南部港城馬利波（Mariupol）戰火中喪命，他們的證件在一輛裝甲車上被找到。