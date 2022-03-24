央行上周意外宣布升息1碼，是睽違逾十年半以來首度升息，首當其衝的就是房貸族，以房貸金額1千萬元來說，每月要多付近1200元的利息。在利率升高情況下，是否對房市帶來衝擊引發關注，有網友在PTT發文詢問看法，「大家都說房價不會跌，事實上這幾年看趨勢也是如此，那央行這次升一碼根本不痛不癢吧？」引發熱議。有網友直言，房價一年漲幅遠比升息還多，預估升息後頂多緩漲而己，房價跌了，銀行就不妙了。

有不少網友認同原PO說法，「重點是原本的稅基太低」、「把升息的成本轉嫁到房價上，當然不會跌」、「真相是通膨快壓不住、物價狂飆，不是要打房」、「就利率調回來而已啊」、「一碼不會痛啦，是一碼接著一碼才痛」、「頂多緩漲而己，房價跌了，銀行就挫賽了」、「大膽預估房價會再漲啦」。

更有人直言，「我之前看某新建案，一年內就漲了100多萬，升息10碼都還不夠補」、「選舉要到了，猴戲演一下」、「沒買的一樣買不起，買的人就多噴錢繳房貸」、「鬼島房價只漲不跌的」、「房價一年漲幅遠比升息還多」。

房市趨勢專家李同榮則表示，美國聯準會Fed透露擴大升息的可能，預估未來兩年台灣利率極可能升息至四碼以上，一旦升息超過四碼~六碼，也就是接近3%利率，將成為多頭房市反轉向下的指標，預計升息四碼以上的時間點最有可能落在2024上半年。