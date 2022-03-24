最新實價登錄資料顯示，新竹縣的住宅大樓加車位產品，實價的總價中位數已經連續兩季超越新北市，統計以來首度超車新北，此事引起網友們熱烈討論，許多人直呼新竹漲勢太嚇人，甚至有網友認為，板橋已經被竹北比下去。

數據顯示，去年第四季住宅大樓加車位的實價登錄，新竹縣中位總價為1500萬元，創下近年新高。此外，新竹縣也成為過去三年房價漲最多的地方，從1043萬元增加至1500萬元，短短三年時間房價就大增457萬，顯示現在購屋的民眾金錢壓力比3年前增加許多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德點出，新竹縣的大樓社區有許多都是在竹北市，至於新竹縣住宅大樓中位價已經連續兩季超越新北市，反映過去一段時間區域房價漲勢又快又猛。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人認為新竹房價漲勢太過離譜，「板橋輸了，未來新竹只會越來越貴」、「竹北房價真的越來越誇張」、「新竹的糕點到底在哪裡」、「板橋要被比竹北下去了」、「竹科不是都年薪300萬，房價這麼高合理阿」、「房價跟人口密度也有關，越來越多人進來，當然就越高，新竹就是一個很好的例子。」

不僅如此，有人認為竹北房價超車板橋是遲早的事，「房價可能早晚超越，但基礎建設還是落後很多」、「竹北炒價的速度，很快就會超越板橋了吧」、「新竹竹北要改善的首要是交通」、「應該是說，板橋已經漲到一個水準，能開發的很有限，反觀新竹未開發又有科技業加持，從後面趕上來當然會漲比較快」、「新北被超越也不意外吧，每個都賺這麼多。」

至於新北市與新竹縣的房價比較，曾敬德說：「新北市的單價仍略為領先新竹縣，主要是因為新北市的範圍較廣，房價也橫跨2字頭到8字頭，但新竹縣的住宅大樓區域分布較密集，且房價水準落差較小與面積相對較大，因此雖然總價中位數超越新北市，但平均的房價水準可能還是比不上新北市第一圈的精華區段。」