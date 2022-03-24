克里姆林宮發言人22日坦言俄羅斯總統普丁在烏克蘭的軍事行動尚未取得成就，美國國防部官員同日也重申俄軍入侵28天以來尚未達成目標，過去一周攻佔基輔的進度也停滯不前，官員指出，目前俄軍主要面臨3大問題，包括士氣不振、指揮鏈、以及過度依賴義務役軍人等。

俄羅斯軍隊在烏克蘭的進展受阻。

英國《衛報》（The Guardian）報導，一名美國國防部資深官員22日評估俄軍拿下烏克蘭的戰力，指出開戰28天以來，俄軍還沒有達成拿下烏克蘭大城的目標。

官員說：「所以他們拿下梅利托波爾（Melitopol），他們拿下伯德揚斯克（Berdyansk），然後他們拿下刻松（Kherson），就這樣，他們沒拿下基輔，他們沒拿下哈爾科夫（Kharkiv），他們沒拿下馬立波（Mariupol）。」

官員指出，過去一周集結在基輔外圍的俄軍仍位在以東30公里處無法挺進，他說明俄軍目前面臨3大問題，第1是士氣問題，指出俄羅斯軍隊中的「各階層、各地」都面臨士氣問題，「他們沒想到會遇到這種程度的抵抗。」

第2個問題是過度依賴義務役士兵，部分士兵未被告知要在烏克蘭做什麼，「我們知道他們倚賴義務役，他們現在仍是。」他說，「這主要仍是一支義務役部隊，所以這些是一群沒有長期當兵經驗的年輕男性，我們相信結合所有這些因素，影響他們的士氣。」

第3，俄軍仍受後勤問題所苦。該名官員表示，在通訊方面，俄軍出現軍隊指揮（command-and-control）問題，指出俄軍未就在多條攻擊線上進行持久戰做好充分準備，因此在整合空中地面作戰、有效地即時做決策、以及在既有管道上通訊等層面都出現軍隊指揮問題。