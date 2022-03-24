星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙魚座、天秤座、射手座的女人非常懶惰，每天卻過著無憂無慮的生活，身邊總有人願意照顧她們，可說是懶人有懶福。

▍1.雙魚座

雙魚女其實很聰明，在工作上表現往往非常亮眼，不過私底下她們喜歡依賴旁人，遇到問題習慣擺爛，懶得處理，就算感到不舒服，也會刻意忽視那個感覺，就是不想要動腦思考怎麼解決。雙魚女私底下很懶得承擔責任，渴望受到寵愛，討厭麻煩纏身的感覺，總希望身邊的人能伸出援手幫自己一把，特別依賴親友的照顧，她們因為性格可愛又常常顯得楚楚可憐，往往也能找到疼愛她們的人，日子過得無憂無慮。

▍2.天秤座

天秤女在事業上沒什麼野心，賺錢只為了活下去，私底下總是顯得很慵懶，不會費心規劃自己的人生，只會把心力放在眼前的事情上，過一天算一天，懶得考慮太多，更不會為了追求進步而操心。天秤女雖然懶惰卻很有福氣，從小就一路順遂，許多事情其他人需要努力才能達成，她們輕鬆就能實現目標，依靠好人緣來分擔煩惱，遇到困難也有朋友出手幫忙，人生過得非常爽。

▍3.射手座

射手女追求自由自在的生活，只求每天爽爽過，活得很隨性，如果家裡髒亂不會影響心情，她們就絕對不會動手打掃，她們性格可說是有點粗線條，凡事不會考慮太多，遇到問題就逃避，躲一天是一天，不見棺材不掉淚，非得要緊要關頭才肯處理，雖然她們這麼懶惰，卻總能遇到性格強勢又能幹的朋友，幫她們承擔這些壓力，超級懶惰卻能過著無憂無慮的日子。