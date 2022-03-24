陽明山水圳遇肥碩眼鏡蛇。（臉書登山借問站）

台東森林公園出現一條南蛇正在吞食青蛙，生態工作者認為象徵當地環境已有起色。（莊哲權攝）

驚蟄後是蛇類出沒的高峰期，一名網友分享，在陽明山見到一條身行相當厚實、肥碩的蛇，詢問是什麼蛇，不少網友回答：「眼鏡蛇」、「台灣原生眼鏡蛇」，更有網友打趣說：「腰圍超標的蛇」。

一名網友在臉書公開社團《登山借問站》分享照片、影片並詢問：「請問它是什麼蛇？今天在陽明山十八份水圳」。只見該蛇背部有白色花紋，身形十分肥碩，慵懶躺在水圳旁，彷彿在曬太陽。

有網友幽默回應：「腰圍超標的蛇」、「三高患者的蛇」、「口渴的蛇」；更多人驚呼：「哇！頭皮發麻，好肥一隻」、「天啊，好大隻」、「肥嘟嘟眼鏡蛇」、「眼鏡蛇，他在他家曬太陽做日光浴中」、「超可愛的眼鏡蛇，避過牠就好，不要相互傷害！」、「台灣原生眼鏡蛇」「舟山眼睛蛇，背部有白色花紋。」

驚蟄後是蛇類出沒的高峰期，日前有民眾目擊台東森林公園一條粗大的南蛇正在吞食一隻青蛙，保育人士表示，蛇是食物鏈中位階較高的動物，以往因台東森林公園因為整理得太乾淨，環境愈來愈單一化，幾乎沒聽到蛙鳴，蛇類更少，出現南蛇吞蛙的罕見畫面，象徵當地生態環境已經有起色，令人欣慰。

台東生態工作者呂縉宇表示，3月5日24節氣中的「驚蟄」過後萬物逐漸孳生復甦，一些像眼鏡蛇、南蛇開始要出洞，最近也常接獲民眾通報協助處理闖入民宅的蛇，至於森林公園可以看到南蛇「是很棒的事情」，表示當地的生態環境「還可以」。