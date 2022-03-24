不畏新冠肺炎疫情紛擾，永達保經在後疫情時代，以「利他共好」的經營理念，去年繳出好成績，期繳新契約保費收入達新台幣18億元，2021年百萬圓桌（MDRT）會員人數達成197位，主管人力共1947人，13個月保單繼續率更高達98.48％；永達保經董事長吳文永訂下今年目標，期繳新契約保費收入要衝25億元、13個月保單繼續率98％，主管人力2500人，MDRT也要同步成長達240人。

永達保經成立至今已近22年，吳文永表示，在邁入第3個10年初始，永達承德大樓將原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓；達成MDRT B標以上資格，次月加發FYC10％獎勵；鼓勵晉級、獎勵金額達310萬元；合併永達理，目標在第3個10年內成為全球前六大保險經紀人公司。

永達位居兩岸保經代界龍頭，永達保經總經理陳慶鴻表示，營收已破新台幣百億元規模，在於擁有強大的競爭優勢，主要以科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，提供團隊主管協助屬員梳理改善流程。

今年，永達保經規劃一系列晉級獎勵，陳慶鴻表示，只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額達310萬元，2年內已有10位優秀業務代表領到高額獎金，希望更多優秀菁英加入，朝向保險企業家發展組織目標前進。

大陸永達理是全國性、綜合型的保險經紀人公司，在疫情衝擊下仍穩健發展，已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北。

吳文永表示，2022年大陸永達理目標，期繳新契約保費達人民幣20億元，13個月保單繼續率95.5％，主管人力6500人以及1200位的MDRT。