東森國際23日召開董事會，通過去年財報，全年稅後淨利7.45億元、每股盈餘1.37元，年增 45.7％，獲利創近年高點；東森國際董事會也決議，每股擬配發現金股利 1 元外，將辦理現金減10％案，退還股東每股現金 1 元，合計將發放現金2元，以最新收盤價 32.1元計算，隱含現金殖利率達 6.2％，現金股利部份預計於4月29日發放。

東森國際說明，這次辦理現金減資，主要是為使資本結構達到最佳配置，並提升股東權益報酬率，預計每千股將減少100股，消除股份計5290萬股，減資金額5.29億元，減資後實收資本額將降為47.61億元，待111年股東常會於6月13日通過並呈奉主管機關申報生效後，將授權董事會另訂定「減資基準日」。

東森國際去年度合併營收及稅後純益成長動能主要係來自新媒體事業持續拓展數位及家外廣告、寵物店透過展店併購及發展自營品等策略帶動規模化經營，及轉投資事業東森得易購受惠疫情帶動宅經濟電商業績成長所致。