1名網友前天（23）入住嘉義某飯店，當晚即發生地震，電梯無法使用，他卻發現逃生樓梯間竟堆滿各式雜物，包括桌椅、推車等，根本沒辦法順暢通行，而飯店事後回應當時正在設計施工，網友卻認為若更嚴重的災禍發生，造成人員無法逃生，後果不堪設想，罵「在公共安全上竟是如此便宜行事，台灣人就是學不乖」。

該名網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前入住嘉義某知名飯店，原本給予的評價蠻高，不過23日凌晨發生地震後卻一切改觀，他說當下飯店電梯停擺可以理解，但他發現飯店內2條逃生通道其中1條竟堆滿各式雜物，沒有淨空的空間，櫃台人員的回覆稱館內在設計施工，還說「明天早上再處理」。

1名網友前天（23）入住嘉義某飯店，當晚即發生地震，電梯無法使用，他卻發現逃生樓梯間竟堆滿各式雜物，包括桌椅、推車等，根本沒辦法順暢通行。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友當下問飯店人員，如果發生火災怎麼辦，事後曝光照片並怒嗆「在公共安全上竟是如此便宜行事，台灣人就是學不乖，火沒燒到自己身上，反正有保險會賠，是這樣嗎？」認為飯店管理有問題，當晚所幸沒有重大災害，若是發生火災或更嚴重地震，「要逃也逃不了的樓梯？難道要我抱著蛋蛋從七樓往下跳嗎？」

其他網友紛紛留言「樓梯堆積雜物權責屬建管，送消防還要多一次公文轉達」、「樓梯間堆放雜物防礙逃生是去建管檢舉，不是去消防局」、「卡逃生梯這樣真的不行」、「很扯的飯店」、「遇到地震就發現問題了」、「真的是欠檢舉欸」、「旅館每層樓本該要有儲藏室，要不然這種佔用逃生通道，一定會再次發生」。