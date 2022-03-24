新北市勞工局與轄內大專院校合辦9場校園就業博覽會，首場校園就博會在淡江大學舉辦，就業服務處指出，徵才廠商數與去年相仿，但釋出職缺增加逾4成，顯示疫後缺工擴散到各大企業；新北市長侯友宜到場關心徵才狀況表示，現場有超過4700個職缺，鼓勵年輕朋友投入自己愛的工作

葛煥昭校長致詞時表示，淡江大學連續25年穩居Cheers「企業最愛進用」私立學校第一名，人力銀行調查也是全國第七、私校第一的佳績，近年淡江更加深與產業聯結，朝AI智能、數位轉型等方向努力，勉勵同學把握求職好機會。

市長侯友宜表示，新北市校園就業博覽會是求職學生與求才企業的媒合平台，讓學生一畢業就可以找到適合自己的工作，市府多年來，也與各大專院校合作舉辦就業博覽會，感謝校方協助搭建平台，提供求職、轉職及從事兼職的青年及民眾更多機會。侯也稱讚淡江人具有熱忱、堅毅精神，應是求學期間時常要爬132階的「好漢坡」鍛鍊出來的，因此今年就博會大增1300個職缺，證明企業肯定淡江人優秀、好用。

隨後侯友宜轉往「青年服務主題區」與學生深度交流。他強調，新北市透過軌道建設，把基隆、台北、桃園、宜蘭鏈結成一個一千萬人口的大都會，位於首都生活圈中心的新北，擁有腹地讓許多產業聚集，更讓擁有不同專業的年輕人都可以在地就業、就地發展。未來在軌道建設、淡江大橋、淡北道路、產業園區陸續到位，盼能留住更多人在地就業。市府也推出許多政策，如「青年就業三箭」及「青年創業貸款」等，歡迎多加利用，在新北市勇敢逐夢。

今日活動由淡江醒獅團喜氣開場，並由侯友宜率市府團隊、淡大校長葛煥昭、副校長莊希豐、信邦電子副總陳君宇、學務長武士戎及15位淡大同學一同迎接活動序幕，並與青年共創發展協會共同規劃「青年服務主題區」提供青年多樣化服務。

勞工局長陳瑞嘉補充，今年與青年局合作舉辦9場校園就業博覽會，接下來，4月27日將在明志科技大學、4月28日東南科技大學辦理校園徵才，5月還有致理科技大學、宏國德霖科技大學、真理大學、亞東科技大學、台灣藝術大學、輔仁大學等場次的校園徵才，歡迎有求職意願的青年、勞工朋友密切關注。活動詳情請上新北市人力網(https：／／ilabor.ntpc.gov.tw／cloud／GoodJob)或電洽就服處免付費專線0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。