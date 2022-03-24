求紅貴賓心理陰影面積！1名網友家裡養了隻15歲的紅貴賓，日前他收到家人說父親在外頭撿了隻「新狗」回家，他猛一看認為是隻不怎樣的小土狗，但之後仔細一看，才驚覺該「新狗」就是家中的紅貴賓，原來父親把狗戴去美容院「下手太重」，整隻毛絨絨的狗最後變成毫無毛髮。

該網友在PTT上發文表示，他們家有養1隻目前15歲半的紅貴賓，日前他突然收到姐姐傳訊說爸爸從外頭撿了1隻「新狗」回家，他當下認為是父親找另1隻狗回來陪伴紅貴賓，但他後來看了「新狗」照片，一度心想「1隻不怎樣的小土狗」，但沒想到近看後，卻發現該狗的後腳竟然跟家裡的紅貴賓一樣跛腳。

他原認為該狗是隻不怎樣的小土狗，但仔細一看才驚覺該「新狗」就是家中的紅貴賓，原來父親把狗戴去美容院，整隻毛絨絨的狗最後變成毫無毛髮。（翻攝自PTT）

他原認為該狗是隻不怎樣的小土狗，但仔細一看才驚覺該「新狗」就是家中的紅貴賓，原來父親把狗戴去美容院，整隻毛絨絨的狗最後變成毫無毛髮。（翻攝自PTT）

該網友後來才認出該「新狗」就是家裡的紅貴賓，父親將狗剪毛卻「下手太重」，造成整隻狗完全沒有任何毛髮，讓全家人都認不出，他最後曝光照片笑說「無言，比扯鈴還扯」。

其他網友紛紛留言「有皮膚病要處理的才需要剪成那樣吧」、「把貴賓剪這麼醜根本虐待」、「」也差太多了吧 原來剃完毛長這樣嗎、「你確定不是抱錯隻回來嗎」、「我家也是貴賓，貴賓真的美容前美容後是兩隻狗」、「第二張的狗狗看起來好像不太開心」、「求狗狗的陰影面積」、「幫狗狗寫個慘字」、「家人：剪短一點就好，美容師：沒問題」、「不是啊，溝通不良整個剃，也沒有剃乾淨啊」。