掃地機器人慘淪「玩具車」！1名網友花了約400元在夾娃娃機店夾到1台掃地機器人，但打開後卻發現機器相當陽春，雖然會移動，但沒有吸入灰塵的孔洞，根本成了「可動式掃地機器人模型」，不過也有網友認為機器下方有很多魔鬼氈，可能是要黏清潔的布，僅可以拿來擦地用。

該女網友在臉書「爆廢公社」發文表示，她日前用400元在夾娃娃機台夾到1個「掃地機器人」，殊不知打開包裝只是1個「塑膠玩具」，幾乎完全沒有功能，只有幾個輪子和塑膠殼，有沒有吸入灰塵的孔洞，原PO直呼「真的好玩就好內容真的不要抱太大希望」，呼籲網友要珍惜夾到的瞬間快樂。

網友花了400元在夾娃娃機店夾到1台掃地機器人，但打開後卻發現機器相當陽春，雖然會移動，但沒有吸入灰塵的孔洞，根本成了「可動式掃地機器人模型」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「好玩的玩具，留下來交換禮物」、「有看到底下有很多魔鬼氈嗎？那個是黏紙用的，這台超陽春，機器會跑，底下黏棉紙幫你擦地的啦」、「好一個，仿掃地機器人的玩具車」、「可以動的話一些貓友可能會喜歡喔」、「夾了一個資源回收物」、「可動式掃地機器人模型」。

據根據《東森新聞》報導，該名網友事後受訪表示，這部掃地機器人的保夾金額為980元，她花了約400元夾到，回家測試後雖然確實能動，但連衛生紙都吸不起來，擺著也相當佔空間，之後應該會給小孩當玩具，「原來它真的是個小廢物。」