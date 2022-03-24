新竹1名人妻小芳（化名）去年起被丈夫懷疑出軌，丈夫指稱目擊她與小王到各地約會，包括酒吧、KTV等處，丈夫向小王求償60萬，但丈夫提出對方2人的聊天紀錄，不能看出2人有曖昧關係，且丈夫與小芳的對話內容中全是「單方面」的指控，法官認為沒有明確外遇證據，仍有可疑之處，判丈夫敗訴，可上訴。

判決書指出，小芳與丈夫在2016年結婚，不過她在去年起被丈夫發現行蹤、舉止詭異，丈夫跟蹤她後果然發現婚外情，驚見小芳與小王到各地約會，包括酒吧、KTV等處，小芳也會到小王家中發生關係，丈夫事後攤牌決定提告，小芳也不斷向婆家親人道歉，丈夫向小王提告求償60萬。

小王在法庭上辯稱，他與小芳是正常交友關係，並無任何逾越朋友行為，而丈夫提告時出示小芳與小王的對話紀錄，並不能看出2人有交往關係，且事後小芳與丈夫簽署離婚，協議書上有提及男方放棄對女方侵害配偶權的請求，小王因此主張他也理應被免除賠償責任。

新竹地院審理時，發現丈夫與小芳的對話中，丈夫說「你愛的人是XXX（小王）；愛你的是XXX，你愛的是他」，小芳則回「不是；拜託你不要再這樣說了」，內容都是丈夫「單方面」提及小王名字與指控，小芳始終沒承認，且丈夫不願提供30分鐘完整對話紀錄，法官因此認為有可疑之處，駁回丈夫請求，全案可上訴。