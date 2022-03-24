俄烏戰爭已經一個月了，但至今戰況持續膠著，烏克蘭雖陷入苦戰，俄羅斯也無法迫使烏方投降。許多專家分析俄烏戰爭過程發現俄軍並不如想像中那麼強大，這也是至今仍無法挫敗烏克蘭的抵抗意志的原因。俄羅斯原本經濟狀況就不佳，這次戰爭動員大量老舊裝備成為笑柄，戰況如果再拖下去，俄羅斯恐會大傷元氣。

俄軍近衛第8合成集團軍司令安德烈·莫爾德維切夫中將於刻松市陣亡，這已是第6位死於烏克蘭戰爭的俄軍將官。（圖／烏克蘭國防部）

俄烏戰爭的情況對於氣焰囂張的俄羅斯總統普丁來說相當難堪，戰事拖延可能會有更高層的國防官員下台。從一開始外界都覺得這兩個各方面都不同量級的國家發生戰爭，剛進行針對性演習而有著充份準備的俄軍將向世人演示一場完美的「閃電戰」，一些支持俄羅斯的普丁粉絲們更期待3天內就要為其勝利歡呼。出人意料的是，俄軍陷入戰爭泥淖，進展緩慢且損失慘重，連將軍都陣亡了6名。

戰爭需要極大量的資源，以目前俄軍動用大量老舊裝備、後勤不足的情況看來，俄羅斯支持戰爭的經濟能力恐怕很有限。

中國大陸的普丁粉絲們也終於以更現實的眼光來看待這場讓他們大失所望的戰爭，「老大哥已不是昔日的老大哥了」，在不討論戰鬥意志與戰術情況下，絕大多數都認為俄軍未能獲勝主因還是裝備不行。俄軍被挑出來的事例包括最先進的Su-34戰機用的是手寫的目標定位數據、掛載的對地攻擊炸戰是上世紀50年代的鐵炸彈，另外一些冷戰時期的老舊火砲與坦克也拖上戰場，被一些媒體譏笑為早該送進博物館的古董級武器。

西方國家掀起抗議俄羅斯入侵烏克蘭風潮，即便俄烏談判停火，西方國家對俄羅斯的制裁恐怕也不會那麼快撤除。圖為倫敦抗議俄羅斯的群眾。（圖／美聯社）

戰場通訊上，在高度資訊化時代，俄軍用網上隨便就能買到的定頻無線對講機，軍官之間聯絡甚至還用一般手機。不少人懷疑，俄軍在一個月時間內能葬送6名將領，恐怕是俄軍彼此間的聯絡已被截聽，烏軍獲得包括美國等北約國家的情報支持，才得以掌握這幾位俄軍將領的動態並進行精準攻擊。此外，在後勤上出現過期5年的軍用口糧，連這麼簡單的物資都如此缺乏，顯見其經濟力量實在支撐不起打一場20萬人規模的戰爭。

俄烏戰爭的情況對於氣焰囂張的普丁來說相當難堪，再拖下去恐怕會有國防高層官員下台。（圖／路透）

而打一場現代化的大規模戰爭，最常被提起的是1990年的波灣戰爭，這次戰爭展現的高科技武力與後勤能力，已經成為軍事理論的經典教案。當時美軍動用了4個航母戰鬥群、近400架大型戰略運輸機，將部隊、武器與戰略物資快速送往波斯灣地區，另外動員近200艘船舶運送大型武器。在5個多月的時間內，美軍在波斯灣地區集結了50多萬軍隊、各式飛機3000架、坦克2000多輛，被稱為史上距離最遠、速度最快的大規模戰略軍事運輸行動。而不談這些軍事裝備的造價，光是運送它們到波斯灣就花了當時幣值約130億美元。

波斯灣戰爭的過程與結果更是眾所周知，以美軍為主的聯合國軍隊對伊拉克軍隊有如摧枯拉朽一般，實際作戰時間不到50天，因作戰死亡的軍人不到200名。這次戰爭中發射了288枚戰斧巡航導彈，總值近4億美元；60萬美元一枚的愛國者導彈發射了158枚，大約1億美元；戰機上掛載的AGM-88導彈每枚28萬美元，共發射2000餘枚，大約要6億美元。加上人員費用、後勤支出、油料物資，官方的數字是1133美元。這些費用除了美國支付之外，海灣國家與美國盟友們也都出了錢。

俄軍在佔領刻松之後，遭到當地民眾抗議，圖中為俄軍向抗議民眾投擲震撼彈。（圖／路透）

許多人都知道戰爭很花錢，但真把帳目列出來才真正讓人瞠目結舌。媒體根據官方的數據比喻道：伊拉克戰爭時每1秒鐘就會花掉一個美國人的年薪；每個駐紮伊拉克士兵一年的開銷，能養活60個美國普通家庭；而在阿富汗戰爭20年裡總共花了2兆美元，美軍每天花掉的錢可以重建一座五角大廈。難怪前蘇聯打了10年阿富汗戰爭搞得民窮財盡，竟然把一等核子強權蘇聯整個拖垮了。

普丁的親信、俄羅斯外長拉夫羅夫表示， 對烏開戰之前完全沒有料到美歐國家會對俄羅斯中央銀行發動制裁。（圖／美聯社）

戰爭消耗如此巨大，戰爭資財準備不足的俄羅斯陷入烏克蘭泥淖後，能撐多久還很難預料。俄羅斯開戰後受到美歐等西方國家的金融制裁，外匯儲備遭凍結，盧布匯率狂貶，這對於經濟本來就不甚發達的俄羅斯來說，承受戰事拖延的能力就更有限。俄羅斯的GDP總額全球排名第11，大約比台灣多一倍，人均GDP大約是台灣1/3。以這樣的經濟規模加上國際制裁，俄軍完全沒有支持戰爭拖延下去的能力。就算俄烏談判有了結果而宣布停戰，代價也相當慘重，對經濟狀況原就不佳的俄羅斯來說，會需要相當時間才能恢復元氣。