美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的家人今天宣布，歐布萊特已過世，享壽84歲。她是美國首位女國務卿，是她世代中最具影響力的女政治家之一。

歐布萊特的家人在推特發表聲明指出：「我們深感痛心宣布，歐布萊特博士於今天稍早過世，她是美國第64任國務卿，也是首位擔任此職務的女性。她的死因是癌症。」

歐布萊特出生於捷克斯洛伐克，童年時適逢第二次世界大戰，她與家人為躲避納粹魔掌而離開祖國，之後舉家移民美國，於哥倫比亞大學（Columbia University）取得博士學位。

在美國前總統柯林頓（Bill Clinton）主政期間，歐布萊特成為美國首位女國務卿，是時任政府中職務最高的女性官員。

歐布萊特被譽為「民主的擁護者」，1999年曾推動柯林頓政府干預科索沃，在終止科索沃種族清洗一事扮演要角。（譯者：陳正健）1110324