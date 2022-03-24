根據中央氣象局最新資訊，24日4時45分發生芮氏規模4.8地震，地震深度24.2公里，震央位於花蓮縣政府南南西方61.1公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度臺東縣、花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110324

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