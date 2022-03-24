地牛翻不停！花蓮凌晨規模4.8 最大震度臺東、花蓮3級 05:312022/03/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 地牛翻不停！花蓮凌晨規模4.8 最大震度臺東、花蓮3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，24日4時45分發生芮氏規模4.8地震，地震深度24.2公里，震央位於花蓮縣政府南南西方61.1公里（位於花蓮縣豐濱鄉），最大震度臺東縣、花蓮縣3級。（編輯：陳正健）1110324 花蓮近海規模6.6地震 鄭明典：玉山測到4級 花蓮規模6.6強震 三大科學園區營運不受影響 #24 #最大震度 #花蓮縣 #花蓮地震 #規模4 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東長濱1小時連6震！花蓮6.6強震後餘震已將近70次 17:262022/03/23 生活 黑夜震到天明！第九起有感地震06：43台東長濱規模4.6 花東一晚震46次 01:282022/03/23 生活 影》浴室熱水器掉落砸馬桶 台東成功遊客衝出旅館不敢睡 02:092022/03/23 生活 上海新增病例破紀錄近千 官方縮小範圍再展開核酸檢測 11:082022/03/23 兩岸 花東深夜6.6強震！玉里玉興橋被震斷 鋼筋壓垮橋下吊車 09:142022/03/23 生活 影》花東6.6強震玉里驚傳橋倒塌 鋼筋外露民眾嚇壞 02:442022/03/23 生活 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 超異常！密集群震＋強震 專家：台灣恐進入地震活躍期 08:182022/03/23 生活 長濱鄉震不停 「1.8米巨石」滾落路中央 玉長公路龜裂封閉 05:262022/03/23 生活 323花蓮強震 砷化鎵三雄報平安 12:252022/03/23 財經 跟921「只差6分鐘」 6.6強震掀起這群人恐怖回憶 03:312022/03/23 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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