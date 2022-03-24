【愛傳媒簡秀枝專欄】過去10天內，在烏克蘭西邊的幾個機場，相繼被轟炸，邊境大城Lviv市區、郊區，白天或夜晚，越來越多的空襲警報。

3月20日下午，警報又起，路人都就近到防空地下室躲避。人在烏克蘭的台灣影像藝術家張乾琦及時捕捉了畫面，稚嫩的孩童，滿是驚恐與忐忑，令人心疼。有些孩子，學習轉念，他們以許願，等待奇蹟。

「到烏克蘭已經三個星期了，我不斷感受到烏克蘭4千4百萬人一條心，我看到他們縝密的組織、分工和奉獻，這是一個偉大且令人尊敬的民族，俄羅斯的坦克擋不住、壓不平烏克蘭人上下團結和抗爭到底的決心！」

烏克蘭戰火集中在北、東與南邊，張乾琦已從戰地回到Lviv。Lviv 位於烏克蘭西邊，是難民逃向波蘭、斯洛伐克國家必經之地。長途電話上，張乾琦以平靜低沈的嗓音，敘述了他近日足跡所及，雙眼看到的滄桑景象，不乏人性光輝。

烏克蘭老百姓收入不多，但質樸善良，戰火一起，許多人投入義工行列，沒日沒夜的，守護家園，提供同胞有形無形的協助，例如，逃難路上，義工們會準備各種簡單食物，三明治、熱湯、咖啡茶水，及時給予溫飽。

火車站的候車室，成立簡易的嬰兒照料中心，對於初生幼嬰，給予24小時看護，醫生護士不離不棄，他們珍惜、守護烏克蘭的初生生命，就像他們守護祖國，等待和平契機的再現。

突如其來的戰火，已經摧毀許多家庭，家破人亡、滿目瘡痍的悲劇，處處可見，許多心理諮詢專家、宗教團體，展開撫慰倖存者工作，人溺己溺，心靈打氣，生活照料，共度難關。

戰爭很殘酷，但烏克蘭老百姓很敏銳，他們對於外來的援助、關懷，銘記在心，感激涕零。

「只有自助，才有人助和天助！」東方的哲學諺語，在戰火中烏克蘭悄然落實，烏克蘭老老少少，逆來順受，心手相連。

「苦難倍見真情，身為世界公民的台灣，在這場看似遙遠的戰爭當中，不但不能缺席，更要積極發聲！」張乾琦強調。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：張乾琦現場拍攝截圖。

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