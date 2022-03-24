【愛傳媒游文玫專欄】唐美雲歌仔戲團《冥遊記—帝王之宴》即將在2022年4月21日（四）-2022年4月24日（日）於國家戲劇院演出。女男主角分別是國家文藝獎得主唐美雲、國光劇團當家老生唐文華。

這是一場唐史奇想，借古喻今，以一代女皇武則天為發想的荒謬大夢，本劇創作靈感來自敦煌變文《唐太宗入冥記》，編劇陳健星大膽虛構女皇武則天的一趟冥界之旅，對塵封久遠的歷史開啟新的詮釋空間。

劇中女皇所面對的不再是朝堂上的風雲詭譎，她被放置在李氏家族中，被迫面對身為媳婦、妻子、母親難以閃躲的諸多難處，上有超級強大的公婆（唐太宗李世民、長孫皇后），下有正處叛逆期的兒子（李弘、李賢），身旁又有以孝順著稱的丈夫（高宗李治），一家三代齊聚一堂，一場鬧熱精彩的「家宴」映射出千古女性真實的處境。

國家文藝獎得主唐美雲自1999年創立唐美雲歌仔戲團，致力於新編歌仔戲目，並嘗試不同的表演形式，此次跨界邀請京劇演員國光劇團當家老生唐文華，來唱歌仔戲，令人驚奇的超強夢幻組合，頗令人期待。

3月22日晚國家兩廳院特別安排企業會員專屬春敘藝文沙龍《夜會雙唐—唐美雲、唐文華的首度跨域之旅》，「夜會雙唐」加上美酒、美食、好茶、好友，一同度過美好的夜晚。

唐文華老師好認真，秀出劇本密密麻麻的筆記，京劇名角改唱歌仔戲，大師永遠是挑戰自己，又超越自己呀！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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