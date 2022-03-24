俄羅斯入侵烏克蘭，除了動用極音速飛彈，俄羅斯特種部隊（Spetsnaz）也出動了，名嘴李正皓表示，因為俄羅斯總統普丁輸不得；俄羅斯派出的特種部隊，可說是普丁真正的殺手鐧。

李正皓23日在《關鍵時刻》節目中表示，普丁的特種部隊要出動了，因為對普丁來講，他再也沒辦法忍受，前面派出的那些士兵打都不能打，然後棄車潛逃，他現在派出的特種部隊，是普丁真正的殺手鐧。該特種部隊在訓練過程中，真槍實彈、還用真刀，比如他們練習奪刀術時，一般人練習是用木刀，他們的教官是直接拿真的刺刀跟他們練習，一不小心可能會喪命，可說是刀口舔血。

李正皓接著指出，普丁的特種部隊，甚至被訓練到，即使最後手上僅剩一把工兵鏟，也能用來殺人。特種部隊的訓練最後一關叫做「鏟戰」，把人和猛獸放在籠子裡面，只給特種部隊一把工兵鏟，最後活下來才能結業，等於是俄羅斯版的天堂路。普丁這支特種部隊，其實跟英國SAS的訓練一模一樣，當年SAS在阿富汗被圍時，戰到連子彈都沒有，就上刺刀跟阿富汗ISIS搏命，普丁這支特種部隊也是被要求，你最後身上的任何一個東西，都要變成殺人武器。

李正皓表示，這次俄烏之戰，俄羅斯除了動用極音速飛彈，甚至把特種部隊押到烏克蘭，因為普丁輸不得；不過，烏克蘭人的戰鬥意志也是非常強烈。