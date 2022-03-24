臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

媒體人唐湘龍自封「台灣神童」，預言2024總統就是侯友宜，更直言：「民進黨應該要提早辦後事，預做準備。」此說法引發熱議，網友則意見兩極，一派認為總統大選還很久，現在說什麼都言之過早；一派則認為侯能吸納藍綠與中間選民支持，確實為國民黨不二人選。

唐湘龍21日在廣播節目《飛碟早餐 唐湘龍時間》中指出，他個人認為，侯友宜是民進黨無法處理的對手，國民黨內對侯有意見的人可多了，但台灣選舉不應該看黨內誰支持，而是看整體。唐分析，若侯參選2024總統，無論民進黨派出來的是誰，「都會自取其辱」。

唐湘龍強調，侯友宜若參選2024，也不需要「藍白合」、「藍白配」，反正「三腳督」殺到底，只要民進黨不出奧步基本上都會勝選。唐也盛讚，侯是百毒不侵的人，2018年首次參選新北市長、遭民進黨追打都沒有「受傷」。

此說法掀網路討論，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結，其中有超過450則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「2024還很久，話不要說太早」、「選舉輸贏沒有不可能的事」、「驕兵必敗，別忘了對手是民進黨」、「敵營對手聲望越高、打壓越大！」「多做少說，挺會做事的人」、「侯友宜能突破藍綠框架，確實是國民黨最佳人選」、「認同」。