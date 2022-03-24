花蓮昨發生6.6強震，全台有感搖晃，而一名女網友也因此「搖到分手」。女網友透露，她在地震發生當下立刻打給男友報平安，但對方卻遲遲未接接電話，轉打給男友同事竟揪出心碎真相，原來男友並沒有去上夜班，而是去了出軌對象家裡。悲慘故事引起網友熱議，不少人安慰說，地震幫你認清一個人，老天爺都在幫你。

一名女網友昨在Dcard上發文表示，與男友交往4年多，曾以為會一起走到最後，他們感情很好，幾乎不會吵架。凌晨花蓮發生大地震，她立刻就打給上班中的男朋友報平安，對方卻遲遲沒有接電話，讓她非常擔憂，因此轉而打給男友的同事確認狀況。

女網友透露，男友的同事聽了納悶地說「他今天休假！」原PO這才知道自己被男友騙了，後來男友終於接起電話，面對他的問話卻支支吾吾地無法回應，最後才坦承他在出軌對象的家裡面。

女網友指出，問出內心所有疑問，並聽完男友的解釋以後，她的心情卻平靜下來。原PO也猜測男友會偷吃，恐怕是因為兩人在一起久了，缺少火花，而這個新對象能帶給他新鮮感吧！而兩人談完以後，對方也完全沒有挽留。

貼文引起網友熱議，「地震真的太過分了」、「這一切都是地震惹的禍」、「地牛都在幫你，下一個會更好」、「老天爺要震醒你，明天還不去拜拜感謝老天爺」、「我承認都是地震惹的禍，你要高興能離開這種渣男」、「地震讓你認清楚一個人啦！」