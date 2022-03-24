俄烏戰爭越演越烈，日本駐巴西大使林貞二告訴當地媒體，如果忽視俄羅斯對烏克蘭主權和國際法的侵犯，類似情況可能在亞洲和其他地區發生。

林貞二（Hayashi Teiji）接受巴西「人民公報」（Gazeta do povo）專訪指出，日本政府譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動，並加入美國和歐洲國家的戰略，對俄羅斯寡頭和銀行實施制裁，在經濟上對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施加壓力。

日本這次採取的強硬立場，不同於2014年俄羅斯入侵克里米亞半島（Crimea）時的遲鈍反應，除了表示聲援烏克蘭外，還顯示對俄羅斯和中國在未來可能危及亞洲地區安全和損害日本利益的擔憂。

林貞二說，這是俄羅斯第2次採取這種軍事侵略行動，日本政府意識到這種情況不只是歐洲的問題，如果忽視俄羅斯對烏克蘭主權和國際法的侵犯，同樣的事情也可能再發生在亞洲和其他地區。因此，這一次日本政府更加重視與歐洲、美國和其他國家團結一致，以確保尊重國際秩序。

日本擔憂的情況之一是中國入侵台灣的可能性。近年來，中國加強在台灣海峽的軍事演習，讓台灣和該地區的其他國家政府處於戒備狀態。分析人士說，如果發生這種情況，日本的安全也將受到威脅。

林貞二表示，台海的和平與穩定至關重要，這不僅關乎日本的安全，也關乎亞洲和國際社會的穩定。日本政府一直支持台灣通過更多對話和談判和平解決這一問題，這種基本立場以前就存在，並不是因為俄羅斯的侵略而改變。

林貞二指出，如果中國真的侵略台灣，且威脅日本的安全，日本當然會做出適當回應，況且日本、台灣和美國是軍事同盟國，如果「台灣有事」，美國也不會袖手旁觀。

雖然日本對俄羅斯的制裁與台灣局勢無關，但中國正在觀察其他國家如何應對俄羅斯的軍事侵略，所以林貞二也在與巴西政府和其他拉丁美洲國家交涉，凝聚尊重且重視國際秩序的國家的力量。

林貞二相信，雖然還沒有可能達成停火，但世界各國對俄羅斯實施了歷史上最嚴厲的經濟制裁，在某種程度上對局勢產生了影響；日本也將繼續配合夥伴國家，更有效地讓俄羅斯了解局勢。

關於巴西對蒲亭的態度，林貞二表示，每個國家都與俄羅斯有雙邊關係，他個人非常讚賞巴西在聯合國安理會投票贊成譴責俄羅斯侵略行動的決議，因為和巴西及俄羅斯同屬金磚國家（BRICS）的中國、印度和南非都投棄權票，顯示至少在這個議題上，巴西政府支持聯合國的決議。

林貞二指出，了解如何促進對話或談判以和平解決俄羅斯的這種軍事侵略也是外交的一部分，對話管道必須打開，從巴西政府的舉動來看，巴西對國際秩序非常重視。（編輯：馮昭）1110324