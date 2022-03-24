受華南雲雨東移影響，中央氣象局今早針對南投、花蓮、台中、嘉義、高雄及屏東山區等6縣巿發布大雨特報。氣象專家吳德榮指出，今日至明晨鋒面逐漸北移，雲帶結構稍減弱，各地仍有局部陣雨機率，今白天起氣溫會緩步回升，北部13至24度、中部13至25度、南部16至28度、東部16至26度。

吳德榮於《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，明（25）日上午起天氣就會好轉，持續至周六（26日）白天，是兩波鋒面間的空檔，各地轉為多雲時晴，氣溫會大幅回升，白天又會暖熱如夏，周六各地區高溫也會升到32度以上。

吳德榮說，周六晚間另一波鋒面會報到，各地再轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫也會驟降，下周日、一（27、28日）鋒面徘徊，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，北部濕冷、南部微涼，到了下周二（29日）鋒面結構減弱，仍有局部短暫陣雨的機率，其間有短暫空檔，氣溫會回升，但下周三 （30日）鋒面增強南下，各地有局部陣雨或雷雨，氣溫會明顯下降。

另外，氣象達人彭啟明也預測清明連假天氣，可能是東北風的天氣型態，東北部迎鋒面雲量較多，容易有地形雨，屆時中南部天氣相對穩定，不過春天的天氣變化較多，還是可能有變化。