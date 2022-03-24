民進黨立委鄭運鵬21日於立法院司法及法制委員會質詢時，呼籲考選部針對國考「應該廢考國文」，並引述前考委林玉体和李慶雄等人過去提案指出「年輕人不應把青春浪費在古文上」後，引起網友熱議，不僅創下鄭運鵬近一年來網路聲量最高峰，還有網友酸「改考做圖比較實際」，當然也有網友支持表示「國文根本沒用」，讓「廢考」話題持續升溫。

古文話題延燒！鄭運鵬熱門關鍵字「去中國化」、「浪費青春」上榜

透過從《KEYPO大數據關鍵引擎》（分析時間：2022/03/21～2022/03/23），針對鄭運鵬「建議國考廢考國文」議題，網路熱門關鍵字包括國文、立委，浪費青春、去中國化、文化、古文等關鍵字都上榜，從關鍵字上可看得出來，鄭運鵬的這番言論除了引發廣大討論之外，也引起文化層面、意識型態的討論。對此，行政院長蘇貞昌備詢時，被國民黨立委廖婉汝要求表態「公務員需不需要考國文」，蘇揆幫忙解釋，同時舉駐美代表蕭美琴為例，表示「考她文言文沒意思，英文要很好是應該的」，更指出語和文是最基本的能力。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

鄭運鵬籲「廢除國文」聲量攀高 比第2名「中國以疫逼統」高出4倍

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析民進黨立委鄭運鵬近一年網路聲量趨勢（分析時間：2021/03/23～2022/03/21）。2022年3月21日，民進黨立委鄭運鵬的當日網路討論度暴增到11,153筆，除了掀起熱議討論之外，更創下近一年個人網路聲量最高峰，主因在於呼籲國考廢考國文，以及年輕人不應該浪費青春在古文上等議題。鄭運鵬的網路聲量第二名則落在2021年06月30日，當時針對白宮發言人莎琪指稱「美國有注意到台灣取得疫苗的途徑被截斷」，鄭運鵬表示，美方的這句話可以解釋為何美國、日本在很短的時間支援台灣疫苗，這是要阻止中國對台灣的「以疫逼統」，討論度2,627筆。若以數據來看，「國考廢考國文」的網路聲量是疫苗議題的近4倍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年03月23日至2022年03月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄭運鵬』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。