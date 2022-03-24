國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委選舉有弊案，卻遭國民黨考紀會公布其姓名，對此，前藍委顏寬恒痛批，徐巧芯用己身衝撞刺激國民黨這頭巨象早已淤積鈍化的命脈，沒想到卻遭當權者視為有害異物一心排除，考紀會甚至不惜違反相關規章公布姓名，赤裸裸地在媒體前護航選邊站。

顏寬恒昨（23日）在臉書發文表示，從選策會到這次的中常委選舉，國民黨爭議的雪球越滾越大，見報卻都是種種黨內沉痾腐敗的陋習傳聞，自己看在眼裡，一則憂心、二則痛心。

顏寬恒指出，這難道是第一次發生嗎？不幸的是歷年國民黨權力改組，換票、綁樁、人頭的耳語總是層出不窮，卻從未間斷。不論屬實與否，卻從未曾黨中央或考紀會有任何實質上的作為，不論外界如何批判，黨內青壯派的再三建言，劍指選舉結果的代表性，與社會結構嚴重脫節，甚至是背道而馳，但問題點卻是出在「過程」。

針對國民黨內選舉，顏寬恒直言，黨內選舉的結構性因素，特殊化的投票人組成，都讓歷屆選舉屢次頻傳喪失民主精神的醜聞，淪為國民黨內人士互秀肌肉、各展謀略、拉幫結派的競鬥場。殊不知這樣相互拉扯的過程，除了當局者迷，以為握緊了手上的那份餅。不論真實性與否，看在普羅大眾眼裡卻是吃相難看，也讓國民黨這塊餅越來越小。每次改選，都再度加深社會大眾對於國民黨醬缸文化的刻板印象。

而如今面對這樣長年的陋習，顏寬恒稱，黨內出現了吹哨者，徐巧芯這股清流與新血，用己身衝撞刺激國民黨這頭巨象早已淤積鈍化的命脈，遺憾的是，注入體內的抗體，卻再度被不願改變的當權者，視為有害異物一心排除，甚至不惜違反相關規章公布姓名，本該秉持中立的考紀機關，卻赤裸裸地在媒體前護航選邊站。

顏寬恒強調，前些日子選舉期間，即便選區並未重疊，甚至沒有黨職，自己只是一通電話，徐巧芯卻同樣義不容辭，一口答應前來幫忙掃街拜票。過程中也未張揚詔告媒體，一個年輕女孩默默地奔走在市場巷弄間。如同這個故事，看在他眼裡，徐巧芯的這份熱忱以及這次的行動，絲毫沒有任何考量算計，一切的一切都只為黨好，一心只希望能讓國民黨重返執政。