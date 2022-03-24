女星大S(徐熙媛)離婚汪小菲僅3個月，本月初驚喜宣佈再婚，對象是24年前的舊愛「酷龍」具俊曄，男方在消息曝光隔天，即以配偶身分飛抵台灣，日前結束10天隔離期後，藏不住笑容直奔愛妻位於信義區的豪宅，目前正處於7天自主管理的第3天，而大S昨(3/23)更新了IG，婚後首度po文的內容裡暗藏「愛的密碼」，用細節低調放閃夫婿具俊曄。

大S、具俊曄不但重拾24年前的感情，更直接宣布再婚，男方自白聽到大S離婚消息後鼓起勇氣打通了電話，感性告白覺得已錯過太久，不能再浪費時間，因此求婚，才能立刻以大S丈夫的身分來台追愛，大S也吐露人生無常，想珍惜當下的幸福，因此點頭再戰婚姻，如今兩人在24年後終於相聚。

相較於具俊曄經常更新社群，連被隔離期間，也是每隔幾天就透過社群平台分享近況，大S更新的頻率本就比較低，上一回po文是宣布婚訊那時候，而就在再婚並且見到老公後，大S昨天驚喜更新了IG限時動態，透露收到品牌寄來的許多瓶裝調酒，她將之排整齊，秀出精緻的瓶身印刷，寫道：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」。

大S婚後首po文，照片中暗藏「愛的密碼」，放閃具俊曄。(取材自hsushiyuan IG)

大S接著又分享一則IG限動，特地挑出其中兩瓶酒，只見瓶身印刷相互呼應，左邊是藍底色上頭有個戴墨鏡的男子正拿著電話，右邊則是橘紅色底上有個長髮女子，也拿著電話，巧妙的是，話筒上頭一個寫著字母S，一個寫著字母K，似乎是呼應通話的兩方是大S與具俊曄，在說兩人靠著遠洋電話重拾多年情緣的故事。

大S寫下：「貼心的情人節限定款」，語尾還附上愛心符號，雖然沒有多說，但已讓人感受到滿滿的甜蜜幸福氛圍，好似藉著情人節款的酒瓶，對老公具俊曄低調放閃，早前具俊曄則是被發現左手無名指上紋了「拿不下來的婚戒」，被讚愛意滿滿，外界也紛紛祝福兩人永遠幸福。

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