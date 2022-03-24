知名網紅鳳梨（吳泓逸）憑著獨特台式幽默，受到大批粉絲愛戴，一舉一動都格外受到關注，常在社群平台分享日常的他，日前到超商買包子吃，沒想到竟因此身體不適就醫，事後有位自稱曾任職超商經理的網友驚爆店內包子的驚人內幕，讓他怒飆髒話：「絕對不會再吃」。

鳳梨昨（23日）在Instagram限時動態曬出診所的藥袋，並表示「絕對不再吃超商的包子」，似乎是吃了超商包子導致身體不適，才會趕緊就醫，接著就收到一名網友私訊，對方表示自己曾在超商當過經理，接著更抖出不為人知的驚人內幕。

鳳梨到超商買包子吃，沒想到竟身體不適就醫。（yi0107 IG）

這名聲稱當過超商店經理的網友表示，每間店的處理流程就是把當天沒賣完的包子取下來，等洗完包子機後，再將這些包子放回去賣，直到包子有點發黃或是爛爛的狀態，才會拿去報廢，這讓鳳梨傻眼直呼：「X…絕對不會再吃」，也引起網友一陣議論。

聲稱當過超商店經理的網友爆出驚人內幕。（yi0107 IG）

近來狀況連連的鳳梨，之前曬出多張對話截圖，只見有網友私訊有人利用他的名義約砲，讓他傻眼直呼：「每天一堆這種，我快瘋了」，接著動怒發文：「我很認真沒在跟你們開玩笑，你他媽不要整天盜用我名義在汁妹，我整天忙得要死不活的，根本沒什麼狗懶毛時間玩什麼狗屁交友軟體」，還為此事開直播重申若類似情形再發生，麻煩大家自己辨別處理，自己不會再出面解決相關事情。