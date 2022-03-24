三陽工業(2206)SYM三陽機車是第一個台灣機車品牌，更是第一個由董事長親自完成環島的台灣機車品牌。

超過1200公里的路程，三陽工業吳清源董事長親自騎乘SYM全新發表的KRNBT(麒麟)，帶領著環島團成員，周三下午騎回三陽位於新竹的總部大門口。

「台灣四極點環島，我完成了！」吳清源喊出了象徵這次環島結束的同時，也是台灣機車產業重要時刻，三陽不只第一個台灣機車品牌，更是第一個由董事長親自完成環島壯舉的台灣機車品牌。在接連發表DRG、KRN等旗艦車款，並準備迎接品牌70週年的這個時期，吳清源董事長這次的四極點環島，也為三陽全體員工的士氣注入了強心針。台灣四極點為極西點-國聖燈塔；極南點-鵝鑾鼻燈塔；極東點-三貂角燈塔；極北點-富貴角燈塔。

由三陽工業吳清源董事長率領的KRNBT「麒開得勝環島團」於3月18日啟程，隨著這幾年SYM的新產品不斷努力創新，經銷通路也齊心協力創造佳績，直接反映在這幾年的市占率與口碑上，身為第一個台灣本土機車品牌，吳董事長更希望能親自完成環島，讓SYM三陽機車成為第一個由董事長完成四極點環島的台灣機車品牌。

不只對於機車環島文化的推廣，SYM對於體育賽事活動的推廣也是不遺餘力，除了贊助過HBL高中籃球聯賽、球學聯盟籃球聯賽外，今年首次贊助高雄海神職業籃球隊，3月19日也配合海神隊主場賽事，舉辦了「SYM嗨嗨人生」主場日活動，吳董事長當日騎抵高雄時，也騎乘最新款KRNBT進入球場，進行開球儀式，並在致詞時希望大家能夠勇敢踏出舒適圈，讓SYM陪你圓滿逐夢。

從「安定」、「發展」到「恢復榮耀」，三陽秉持著一步一腳印的精神。「為什麼會真的想花時間真的來騎一趟環島？」吳清源回應表示，就像我出發的時候有講過一句話，自己沒挑戰過的，都是別人的故事，既然我是三陽董事長，一輩子一定要環島一次！為什麼是這一次？因為現在對三陽是非常重要的時期。除了希望能提振同仁的士氣外，希望也向消費者傳遞三陽工業的精神，做機車就像做人，要一步一腳印的扎實前行。也希望藉此活動推廣機車環島文化，連董座自己都勇於嘗試了，希望大家都能走出舒適圈，SYM即將近期也舉辦一連串的環島活動。挑戰自我，讓SYM陪你圓滿築夢。