隆中(6542)公布2021年財報，全年營收7.36億元，年減12.1％，營業毛利5.24億元，年增1.58％，毛利率71.2％，營業損失0.96億元，較上年度由盈轉虧，在新產品開發及行銷費用投入增加，同時提列商譽及權利金減損等，全年度虧損1.64億元，每股虧損3.89元。

其中，第四季營收1.73億元，季減8.8％，營業毛利1.29億元，年減7.1％，營業損失0.16億元，稅後歸屬母公司業主0.06億元，每股虧損0.13元。雖然第四季代理業務收入持續降低，影響營收，但產品結構優化，第四季毛利提升至75％，虧損亦呈現縮減。

隆中表示，近年來受到遊戲代理業務收入下滑及減損代理業務相關的無形資產等影響，營收及獲利出現衰退，公司積極投資研發創新並調整產品結構，提升中長期競爭力。今年前2月營收1.32億元，年增7.6％，近期已擺脫營運谷底，預期轉型成效將逐步顯現。