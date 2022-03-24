臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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俄烏戰爭持續近1個月，掀起台灣擔憂成為「烏克蘭第二」的輿論。根據一份民調指出，相信美國會協防台灣的台灣人，從半年前的6成5驟降到3成4，降幅高達3成，讓台灣民意基金會董事長游盈隆相當驚訝。此消息引發熱議，有網友更直言：「台灣、民進黨該死心了，不論是美國或日本台彎戰爭我們都要靠自己。」

台灣民意基金會22日發布民調，相信美國會協防台灣的台灣人，從半年前的6成5驟降到3成4，降幅高達3成；相信日本會協防台灣的竟比相信美軍的多8.6個百分點，十分諷刺。

針對這份民調結果，游盈隆坦言，這是極端不尋常集體態度大轉變，體現烏克蘭孤軍作戰的經驗對台灣人心產生巨大衝擊，可稱「烏克蘭情境效應」。

此消息在網路掀起討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，其中有超過360則留言：「台灣、民進黨該死心了，不論是美國或日本台彎戰爭我們都要靠自己」、「所以民進黨不要輕啟戰端，否則下一個烏克蘭就是台灣，到時孤立無援、國破家亡、百姓流離失所，相信不是台灣人民想要的」、「美國有什麼理由為了台灣出兵呢？」「美國人不會為台灣出兵，這是一個連小學生都知道的常識，至於日本人嘛，勸他們還是自己的命先顧好，少管兩岸的事！」