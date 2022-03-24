一名許姓男子透過租屋網站結識一名女大學生後，邀約女大生到他租屋處聊天喝酒，但女學生喝了加冰塊的一個馬克杯威士忌後竟然不省人事，許男竟趁女方酒醉，連續兩度性侵，甚至還射精在體內，女大生清醒後驚覺遭到性侵，質問男方發生何事?許男還不在乎問是否要賠償，女方前往醫院驗傷後告訴母親「不想活」。新北地院一審依乘機性交罪判許3年10月徒刑，案經上訴，遭高等法院駁回。

根據判決記載，女大生在租屋網認識一名許姓男子，男方邀她看屋，女大生抵達後，許男問女大生要不要喝威士忌酒聊天，女方本來拒絕了，但許男說「喝一個馬克杯量就好，而且有加冰塊不會醉，喝點酒會比較放鬆」，被告還謊稱說 說「房間有冷氣比較舒服」，就喝了加冰塊的一個馬克杯的威士忌，接著就沒有意識了。

但女方醒來後，發現自己沒有穿衣服，下體也有黏黏的東西，許男還睡在一旁，經叫醒許男後，許男表示回衣服是女方自己脫掉的，又看到內褲在洗手檯上，內褲上有很多透明白色的液體，當女方質問為何性侵且是否射精在體內，許男很冷靜說「2 次，第1 次沒有射精在身體裡，第2次才有」。

女方情緒頓時崩潰，於是要求男方快去買避孕藥給他吃，許男還是很冷靜問，「現在要怎樣，要我賠償嗎？」讓女方氣得立刻前往醫院驗傷，並透過LINE跟母親說「自己不想活」，女大生母親立刻前往警局報警。

但許男辯解，他們雙方發生性行為時，女方意識清楚，且女方自承酒量很好，且對他有好感，有進一步交往意圖，因此不可能因為飲用一杯威士忌後即酒醉無意識，兩人是在酒精催化下合意發生性行為。

新北地院審理發現，女方事發後不斷質問許男「做了什麼？」。一審認定許犯乘機性交罪，衡量他侵害被害人性自主決定權，讓對方身心有不良影響，判3年10月徒刑懲儆。許男與檢方都不服上訴，高院認為一審認事用法無違誤，雙方上訴皆無理，判上訴駁回。