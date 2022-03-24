大陸防疫專家張文宏：新冠沒有那麼嚇人，但是仗很難打。（澎湃新聞）

上海市新冠肺炎疫情救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏醫師24日在個人微博發表文章表示，上海戰役仍在膠著之中，但至少看到了新藥已經落地，疫苗三針加強有效，核酸快速精準篩查有望跑過病毒，中國各地開始未雨綢繆，籌建後備隔離點醫院。上海這次戰役，不搞一刀切，希望在盡量無疏漏篩查同時，能夠最小化影響生活，肯定非常不容易，也難免不順利，但也正顯示了絕不肯走抗疫回頭路的決心。在挺不容易這段時間，走出疫情，技術支撐也悄悄地逐漸具備了。

張文宏指出，團隊已從忙亂中整理出頭緒，短時間內收治了以無症狀與輕症為主的大量感染者，不能假裝毫無困難，但跟著疫情變化不斷學習和改進，爭取讓患者的感受更好，更快恢復健康。

1.未來抗疫應該採取何種模式：

當前採取的策略主要是：滾動篩查、鎖定重點、切斷傳播鏈。一個向好的跡象悄悄地出現了：非管控區域全員滾動篩查的病例占比逐漸走低，僅占總病例的10％，預示社會面疫情逐漸受控。

2、國家衛健委頒布核酸檢測指南更新，透露中國未來抗疫新動向：

3 月 22 日，國家衛健委發布了關於印發《區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第三版）》的通知。一是強調科學精準，對畫定的區域進行核酸檢測。其次是將第二版《指南》中的「全員」修改為「區域」，區域大小由疫情防控需要決定。

如果不是以快制快，是沒有機會跑贏Omicron的。新指南發布當天，上海市就把「嚴格核酸篩查，加快提升大規模核酸檢測能力，強化『採、送、檢、報』全流程協同和精準調度」作為工作重點，這就開始具備跑贏Omicron的能力了。

3、香港重磅疫苗有效性資料公布，第三針接種提供全面保護：

香港大學公共衛生學院線上預發表了關於疫苗作用的論文，香港730萬人口共接種了1270萬劑疫苗，兩種疫苗均可預防嚴重疾病和死亡，在年齡≥60歲的成人中，不活化冠狀病毒兩針接種對重症新冠與死亡的保護率為74.1％，不如BNT162b2 (有效率 88.2％)。可喜的是，兩種疫苗的三劑接種可提供非常高水準的預防重症與死亡保護率，保護率均達到了95％以上。這資料奠定了中國未來走出疫情的底氣。

4、今後抗疫，維持生活正常化應該放到跟動態清零同樣重要的位置：

新冠抗疫將是一個長期的過程，不能抱著咱就是不過了也要把病毒弄死的心態，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就醫通道暢通，同時還保障民營小微企業的生存。這些將成為上海抗疫後一階段的重點。抗疫尚未結束，但生活還要繼續。