一名女網友在臉書分享，她常去的早餐店家歧視有精神病的客人，拒賣餐點外，還對客人冷嘲熱諷，而她見狀氣炸直呼再也不會去消費，霸氣把買好的早餐送給對方。文章曝光後，引起網友大讚善良。

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，控訴先前去一間早餐店消費時，遇上一名有精神疾病的女性客人，該位客人的衣著較不乾淨，但每次消費時都很安靜，買完餐點就外帶離去，從未主動傷害過他人。

原PO表示，但該間早餐店店家每次遇上該位女客人，總是態度差勁，她甚至有次還聽見店員向女客人說：「老闆娘不賣！」讓她氣憤難平，趕緊遞上買好的早餐給對方，並表示自己再也不會來這間早餐店消費，但無意公審，因此不打算公布店名。

文章發布在網路上後，許多網友看完大讚原PO的善心，「人美心善」、「喜歡你的霸氣正義」、「我的偶像」、「暖心的俠女」、「不討論對錯，因為每個人看事情的角度不同，但要為你的行為點讚」、「這麼善良的爆脾氣我喜歡」。

也有網友持反面意見，猜測店家或許有其他顧慮，擔心精神病患者會攻擊人，或是衣著不淨影響其他客人用餐，但對此，原PO則回覆留言表示，她非平白無故撻伐店家，而是先前買早餐都會遇到該位女客人，長期觀察才得知，原來老闆娘的友人曾因為女客人有精神病而霸凌對方，而老闆娘站與友人同一陣線，才老是找機會欺負她。