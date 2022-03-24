鵜鶘隊未來希望錫安威廉森(Zion Williamson)在22日宣布本季報銷，去年他8月初練球時右腳骨折，因此動了手術，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，他的傷勢讓他無法在球季結束前回歸，不過消息宣布沒多久，他昨天突然在IG放上自己秀出飛身灌籃的影片，還穿了最新個人鞋款。

Zion Williamson just posted this to his IG story:



(And if you’re wondering if it’s recent, he’s wearing his new Zion 2 shoe in it) pic.twitter.com/0Xy1EAmAww — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) March 23, 2022

威廉森本季開打前遭逢右腳第五蹠骨骨折，身材也走樣，讓外界相當擔心，而後來動完手術加上接受注射治療，一度打算復出，但因鵜鶘戰績恐無法挺進季後賽，球季可能要結束，他決定不急於重返球場，包含本季，他生涯前3季他僅打了85場比賽。

而就在宣布報銷沒幾天後他就放出自己訓練影片，片中他拋球打版，隨後空中接球使出跨下換手灌籃，感覺身手有回來，腳上還穿著最新的Zion 2球鞋，雖然整個流暢度不及完全健康時期，但看來離復出不遠，相信球隊和他都希望能恢復100%再重返球場！

Zion Williamson and Corey Brewer playing 1-on-1 after today's practice pic.twitter.com/qjcQ45ji4k — Will Guillory (@WillGuillory) March 23, 2022

此外他在訓練中還和老將布魯爾(Corey Brewer)進行1對1單挑訓練，他使出連續換手、跨下運球，接著從左邊切入過掉對手使出雙手灌籃，看來狀況也還可以，只不過影片中他的身材還是稍嫌肥胖，這對他未來復出是個很大的問題，若不將體態恢復，下肢負擔恐怕會更大。