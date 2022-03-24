小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資寫下史上最長的連18日賣超及最大賣超51.6萬張台積電，引起立委注意，要求金管會查清楚。目前國內外資券商家數共有13家（七家在台子公司、六家分公司），其中有九家從去年12月1日至今年3月21日有出具台積電報告，遭到證交所券商輔導部查核的外資券商為大和國泰、台灣匯立、花旗環球、美林、高盛、野村、瑞銀、摩根士丹利及摩根大通等。

【1】護神山 金管會向外資宣戰 點名9家外資限期書面說明

外資券商「邊喊進、邊偷賣」引發投資人不滿，金管會大動作全面調查。金管會證期局近日除翻出過去十年對外資的裁罰案，證交所23日更火速動員十多位稽查組人員展開查核，並研擬六大調查項目，要求九家出具台積電報告的外資券商限期書面說明。

【2】16檔投信作帳行情 市場聚焦

在外資及證券自營商整體偏向賣超下，投信寫下連36個交易日買超、金額863億元，雙雙寫下歷史新高，第一季投信作帳行情股受到市場關注，篩選投信高持股部位，且近日偏多操作股計有新唐（4919）、雙鴻（3324）等16檔個股，新唐更拉上漲停作收，另中鴻（2014）獲投信連17日買超達4.7萬張，買進最積極。

【3】被查「心口不一」... 外資回補百億為哪樁？

國際資金持續回補台股，23日大買112億元，市場聯想外資是否因金管會要查「心口不一」才回補，但外資圈人士直指，重點是全球股市近期同步反彈，國際機構法人過去五個交易日一改過去出脫意圖，轉為買超，才是牽動資金轉向的主因。

【4】習拜通話後 美宣布制裁大陸官員

美中領導人拜登與習近平通話才過3天，美國國務卿布林肯就宣布，對試圖恫嚇、騷擾、壓迫異議與維權人士的中國官員祭出簽證限制措施，呼籲中國政府停止跨國鎮壓行為。但未公布具體名單。對此，中國外交部發言人昨要求美方立即撤銷制裁，否則中方必將予以對等反制。

【5】俄鋼鐵巨擘Severstal 恐爆債務違約

消息人士透露，俄羅斯鋼鐵巨擘Severstal PAO可能在23日發生債務違約，這將是俄國侵烏、西方國家實施懲罰制裁後首見重大違約，反映俄羅斯寡頭遭受制裁，旗下企業向外國債權者支付款項已面臨困難，即便手中仍有資金可付，但仍無法避免違約危機。