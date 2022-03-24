鴻海(2317)董事會通過2021年股利分派案，決議擬配發每股現金股利5.2元，金額創IPO以來新高，盈餘配發率約51.74％，維持逾5成水準。以23日收盤價105.5元計算，現金殖利率約4.93％。公司將於5月31日召開股東常會，全面改選4席董事及5席獨董。

鴻海2021年合併營收創5.94兆元新高、年增達11.87％，歸屬母公司稅後淨利1393.2億元、年增達36.86％，為僅次於2016、2015年的歷史第三高，每股盈餘10.05元、睽違13年再賺1股本。毛利率6.04％、營益率2.49％、淨利率2.32％，「三率」均回升至近3年高點。

鴻海2022年2月自結合併營收4550.25億元，月增2.08％、年增達13.22％，改寫同期新高。累計前2月合併營收9007.75億元、年減0.15％，仍創同期次高。董事長劉揚偉日前法說時對首季營收表現正面看待，預期營收將與去年約略持平，季節性表現將為近10年來最佳。

展望後市，劉揚偉表示，雖然疫情、通膨及國際局勢使目前供需狀況不確定性高，預期料況吃緊程度要到下半年才會較明朗，但對鴻海2022年營運展望仍審慎正面看待，目前預期將維持平穩，仍將以EPS極大化為首要目標。