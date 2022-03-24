受到全球新冠肺炎疫情持續延燒影響，特力(2908)2021年稅後盈餘為7.83億元，年減1.11%，每股盈餘為1.58元，董事會決議每股配息1.28元，特力表示，貿易部分將深化全方位整合服務模式，持續提供給全球客戶更加優化的服務，台灣零售事業將持續以居家產業價值鏈思考，導入居家專業服務，滿足顧客需求。

特力2021年第4季營業收入為112.3億元，年增2.1%，單季合併毛利率為24.1%，單季淨利歸於本公司業主為1.35億元，單季每股盈餘為新台幣0.27元；累計2021年合併營業收入為437.6億元，年成長4.7%，合併毛利率為24.47%，淨利歸屬於本公司業為7.83億元，每股盈餘為1.58元。

就兩大業務來看，特力貿易事業2021年營收為新台幣252.1億元，出貨量為新台幣389.6億元，分別較去年同期成長9%及9.3%，顯示即便在全球疫情反覆下，特力貿易之營收及出貨成長動能依舊穩中透強；台灣零售事業2021年營收為新台幣166.7億元，全年營收較去年增加0.5%，無論是在實體還是線上通路業績在備受本土疫情嚴峻考驗下，仍然呈現逆勢成長，後疫情時代，宅經濟的剛性需求，推動線上和線下雙通路之銷售成長力道。特力線上銷售通路之業績不斷成長，2021全年度營業額為新台幣21.4億元，年成長率為22%。

特力表示，儘管2021年在全球疫情未解，外在環境的嚴峻挑戰，但公司貿易及零售事業能在疫情中發揮穩健出貨實力及彈性經營能力，2021年度合併營收和本期淨利表現均優於2020年，顯示特力集團足以因應外在環境變動之挑戰，其中2021年因受新冠疫情影響，重新改變全球供應鏈的遊戲規則，特力貿易運用靈活之採購策略因應市場情況，為客戶提供最佳供應方案。

特力今年前2月合併營收為65.47億元，年減12.76%，展望未來，特力表示，特力貿易將運用因疫情習得之經驗搭配既有優勢，深化全方位整合服務模組，持續提供給全球客戶更加優化的服務；台灣零售事業將持續以居家產業價值鏈思考，導入居家專業服務，全面滿足顧客需求。