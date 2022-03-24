許多人買盒裝雞蛋回家後，都是從封膜那邊拆開，但常會發現這樣很難開。一名網友分享「正確開法」其實是從反面拉開「隱形線頭」，就能夠輕鬆順暢的打開雞蛋的外盒，超神奇的方式，也讓原PO的朋友們看傻直呼「活了30年才知道洗選蛋是這樣開！」影片曝光後，也吸引上萬人朝聖。

一名網友昨在臉書社團《爆癈公社》上分享「打開雞蛋盒」的影片說，某天在朋友面前這樣打開一盒新的雞蛋，沒想到朋友看了驚嘆不已，好像發現新大陸一樣，甚至還有人說「活了30幾年才知道，原來洗選蛋可以這麼輕鬆就打開！」

從影片中可見，該網友把開盒裝雞蛋的方式很特別，多數人買盒裝雞蛋以後，都會從用封膜那邊暴力打開，但常常很費力，甚至一不小心可能弄破雞蛋。而原PO則分享正確開法，其實就在另外一邊，只要拉開「隱形線頭」後，輕輕一拉就能輕鬆打開洗選蛋盒。

洗選蛋正確開法曝光，讓1.1萬人全看傻。（圖／翻攝自爆廢公社）

多數人會從洗選蛋封膜那邊拆開包裝，但其實另一邊有隱形線頭，一拉就可以拆開外盒。（圖／翻攝自爆廢公社）

影片曝光露，吸引了1.1萬名網友朝聖觀賞，不少人大嘆「長知識了！」現在才知道過去一直都用錯方法開雞蛋盒。「哇！傻了30幾年才知道」、「哇！長知識了」、「什麼，這可以撕開」、「原來是這樣開，我都開錯邊了」、「蛤，原來是這樣開，我都拆另一邊」、「一語驚醒夢中人！」

不過，也有網友透露，不是每一種廠牌的盒裝蛋都是這麼好開。「好像不是每一家的蛋盒都那麼好開，我曾經這樣拉然後斷成一小截一小截」、「本來就是這樣開，但有些牌子的蛋盒無法撕開一整條，會撕斷好幾截」。