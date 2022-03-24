女星朱芯儀在本月8日、過36歲生日時，宣布罹患乳癌，朱芯儀化療，過程相當辛苦，不僅摧毀生長細胞、頭髮已全掉光，不過朱芯儀始終都維持正能量抗癌，朱芯儀近日上節目分享治療過程，她也分享，兩歲小女兒問朱芯儀：「媽咪妳愛自己嗎？」讓她瞬間愣住，眼角還泛著淚光，模樣讓人心疼。

朱芯儀近日上節目分享治療過程，主持人鄭凱云事後在臉書以「給妳一個大大的擁抱」為題發文，透露朱芯儀的兩歲小女兒日前問她：「媽咪你愛我嗎？」、「媽咪你愛哥哥嗎？」朱芯儀暖心回：「當然愛啊！」女兒之後問到：「媽咪妳愛自己嗎？」沒想到這個問題讓朱芯儀愣住了，眼角甚至泛著淚光。

鄭凱云看著朱芯儀的淚光，讓她有感而發說：「才發現一直以來，老是把爸媽、老公、孩子、工作擺在最前面，總是忙忙忙個不停，忙到忘了自己，更遑論善待自己、愛自己呢？」而讓同樣身為女人的鄭凱云也感嘆：「女人啊～總是撐著，為了自己愛的人而努力，為了自己愛的人而拼命，但我們大家都要說好嘍，我們千萬不能忘記，一定要先好好愛自己，才有力氣去愛更多人」。

同時，鄭凱云也大讚朱芯儀很勇敢，儘管一度連家人都質疑，為何要把罹癌的事攤在陽光下，但朱芯儀認為，希望透過公眾人物的身分鼓勵病友，提醒大家乳癌防治的重要、陪伴正在治療的人往前行，甚至有不少病友原本想放棄，看到朱芯儀的故事和努力，讓她們重新燃起治療的鬥志。