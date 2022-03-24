35歲流量女星楊冪4年前和劉愷威結束婚姻後，感情動向便成了焦點，日前她受訪自曝「天天都在期待愛情」，間接否認有新戀情，似乎也暗示和小3歲魏大勛已經分手。而近日有網友在北京環球影城偶遇野生楊冪，可見她身邊有兩位好姊妹相伴，確實不見新男友，楊冪「鳥仔腳」的下半身曲線也成為焦點，腿瘦到幾乎是一般人的二分之一。

楊冪離婚後多次傳出和魏大勛秘戀交往，還被媒體拍到入住同一家飯店，甚至疑似同居進出同一個社區，但去年7月楊冪受訪罕見大張旗鼓強調自己單身，以「斯人若彩虹，遇上方知有」形容自己，坦言在等待自己的彩虹，否認目前有交往對象，此外也出現狗仔記者發文證實「楊冪魏大勛已經分手」，宣告這段姊弟戀已經畫下句點。

楊冪被拍到的照片及和朋友發的照片腿型無太大差異。（圖／取自新浪娛樂）

近日，楊冪接受雜誌專訪，進一步表示天天都在期待愛情，如果發生了就要認真對待、好好相處，沒有的話就不要讓自己白忙一場，她也強調在談戀愛之前要先愛自己，「愛情永遠值得被真誠對待，前提是要先整理好自己的生活」，她指出不喜歡高調的交往，「未必轟轟烈烈，只要開心就好」。

楊冪昨現身北京環球影城。（圖／取自新浪娛樂；翻攝自搜狐娛樂微博）

被網友譽為「人間清醒」的楊冪，此番感情觀一出，立刻引來不少粉絲追捧。而據《新浪娛樂》報導，最近有人在北京環球影城偶遇楊冪抽空找朋友出遊，可見她綁著兩條麻花辮，戴著鴨舌帽，紫藍色大外套上身，少女感十足，揹的單肩包並非名牌包，而是有熊貓圖樣的絨毛包包，該網友說楊冪本人太瘦，「傳說中的美腿應該和我胳膊一樣粗」，引來網友讚：「這這腿太細了」、「這是怎麼認出是楊冪的？不過中間那個女孩子腿真的好細哦，羨慕」、「這腿是真實存在的嗎」。