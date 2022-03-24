大陸男星林皓洋2018年因在古裝劇《香蜜沉沉燼如霜》中飾演「撲哧君」一角而備受矚目，而他過度整形的外貌也成為大眾茶餘飯後的話題。不過，近日他卻被人發現不但更改藝名，由原本的「廖勁鋒」改為「林皓洋」，臉部似乎又再次進廠維修，與先前不自然的「蛇精臉」大相逕庭，引來網友熱烈討論。

現年29歲的林皓洋，過去曾憑著帥氣的外表於2011年獲得「中國傳媒大學」最具人氣校草，還被校區域網路評選為「大眾時尚潮男」，在校時就相當有人氣。但他進入演藝圈後為了讓自己的外貌更加出色，更順利的發展演藝事業，便在2017年開始接受整形手術並且大方公開，讓不少網友對於他的舉動相當失望，也覺得他的外貌越整奇怪，圓潤的大眼與尖銳的下巴被不少網友嘲諷為「蛇精男」，與以前清秀的外貌落差甚大。

不過，在林皓洋近期公開的照片中，有網友發現他不僅改名，整個人似乎又再度「改頭換面」，變成神似霍建華的帥氣陽光天菜，讓不少網友為之驚艷，他還將過去的照片全部刪除，似乎想詔告天下他將以全新面貌再度出發，而不少人看到後也紛紛大讚「這次真是好看死了」、「陽光清爽，帥哥不用再動了」、「現在真的很帥，拜託別再動了」、「哥終於又回來了」、「求醫生聯繫方式」、「就這樣，非常帥」、「調整以後真的好看」、「完全是醫學奇蹟呀」、「老哥你要懂得見好就收，這樣已經很好很自然了，不要再整成蛇精了」瞬間引爆話題。