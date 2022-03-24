台南市長選舉是國民黨的艱困選區，黨內表態參選的有台南市議員謝龍介、立委陳以信，中央選戰策略會報召集人、國民黨祕書長黃健庭昨(23日)宣布，經過多次協調，提名謝龍介代表國民黨參選台南市長。謝昨也在臉書發文表示，選戰當然會很艱困，但自己「十年磨一劍」，也不是花拳繡腿，三腳貓功夫，「陪偉哲兄練劍來著」。貼文曝光不到一天時間已有4.1萬名網友按讚，更有不少留言寫下，「加油」。

謝龍介昨在臉書貼文感謝可敬的陳以信委員，並說一定會扛下對方的抱負，加倍努力，更要感謝朱立倫主席、黃健庭秘書長、台南市黨部主委林進旺，以及所有黨中央選舉提名委員會的成員，這些日子運籌帷幄，忍辱負重，盡在不言中，但也是最重要的，要感謝所有支持的台南鄉親、全國百姓，甚至是海外僑胞、全球粉絲。

謝龍介表示，千年暗室，一燈即明；卅年沈浮，一夕翻轉，從現在開始！此文曝光後，除了國民黨政治人物紛紛現身留言以外，大批網友更是湧入留言表示，「加油，龍介仙」、「讚啦，民進黨不是台南人的爸爸」、「相信龍介兄能竭誠為民服務、造福社稷，加油」。