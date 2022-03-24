財政部公告111年度第2季債券發行明細，111年度第2季(4月至6月)預定發行公債金額1350億元，以支應中央政府債務基金舉新還舊需求。發行明細如下：

4月份：增額發行「111甲3期」公債250億元，5年期，於4月8日(周五)標售，4月13日(周三)發行。增額發行「111甲2期」公債300億元，10年期，於4月15日(周五)標售，4月20日(周三)發行。

5月份：新發行「111甲5期」公債250億元，30年期，於5月17日(周二)標售，5月20日(周五)發行。

6月份：新發行「111甲6期」公債250億元，5年期，於6月20日(周一)標售，6月23日(周四)發行。新發行「111甲7期」公債300億元，10年期，於6月27日(周一)標售，6月30日(周四)發行。

財政部111年度第2季國庫券發行明細，為支應國庫資金調度需求，111年度第2季發行1期國庫券300億元。發行明細如下：

4月份：發行「財111-5期」國庫券300億元，期限91天期，3月31日(周四)標售，4月1日(周五)發行。

5月份：必要時發行國庫券。

6月份：必要時發行國庫券。

因應國庫調度需求，財政部訂於111年3月31日委託中央銀行標售「財111-5期」國庫券新台幣300億元，期限為91天期，發行日為111年4月1日，到期日為111年7月1日。財政部國庫署表示，各銀行、保險業、證券商、票券金融公司及中華郵政股份有限公司，均可直接參加國庫券投標；自然人及其他法人如欲購買，請委託「票券金融管理法」所規定之票券商，以票券商名義參加投標。標售方式採單一利率標，按貼現方式公開標售發行。

依111年公債定期適量發行計畫，財政部訂於111年4月8日委託中央銀行標售增額「111甲3期」公債新台幣250億元，年期為5年期，發行日期為111年4月13日，到期日為116年2月24日。財政部國庫署表示，本次公債標售限由中央公債交易商參加投標。自103年度起中央公債交易商最低得標金額，依上年度公債發行金額之0.3%，訂為次年度最低得標金額下限。110年度公債發行金額為新台幣6170億元，以億元為單位，四捨五入，111年度每一交易商全年競標得標數額不得低於19億元，以維持競標機制；個人及其他法人機構請委託交易商以交易商名義參加投標。公債標售，採競標方式，依投標利率低於所訂底標利率較多者為優先，依次得標；得標者應繳價款依全部得標者所投最高利率計算。