新光鋼(2031)去年獲利增228.09%，基本每股盈餘8.62元，擬配息4元，齊寫登峰紀錄，現金殖利率6.12%。公司表示料源相當充足，加上戰爭影響鋼價，訂單滿手，營運維持高檔可望。法人預估首季營收雙增逾2成，投資建議買進，目標價給予86.7元。

不畏外資轉賣超落跑，投信、自營商大單敲進回補，周三股價穩健上攻，收漲1.87%報65.3元，挑戰上周66.2元高檔。

2021年在經濟快速復甦，然而生產不及加上航運塞港等因素導致鋼鐵供不應求，鋼價飆漲，帶動新光鋼去年營收及毛利率大幅成長。鋼品在終端需求復甦，下游鋼廠接單暢旺，以及台商持續回台設廠的廠辦、民間住宅工程，加上政府前瞻計畫公共工程如太陽能電廠與風力發電廠及捷運工程等對型鋼需求持續增溫帶動下，需求強勁；物流園區開發之租賃業務也穩定成長。

新光鋼2021年營收金額141.03億元，年增43.15%，營業毛利31.16億元，毛利率22.10%，年增13.85個百分點，營業利益26.37億元，稅前淨利33.08億元，本期淨利27.70億元，稅後淨利27.20億元，年增228.09%，基本每股盈餘8.62元。

新光鋼歷年股利政策，以現金股利為主。2021年股利政策，擬配發現金股利4元，以2021年稅後EPS 8.62元計算，配發率為46.4%，以周三收盤價65.3元計算，現金殖利率6.12%。並將提請6月15日上午舉行之股東常會議決。去年獲利、EPS、派利皆創歷史新高。

新光鋼董事長粟明德表示，料源相當充足，包括庫存料，足以因應下游客戶半年的需求，公司持續到第三季供料都無礙，完全不受俄烏戰爭影響。

新光鋼前2月累計營收25.49億元，年增18.98%，受惠俄烏戰爭影響鋼價飆漲，客戶積極搶先下單，第一季訂單滿手，營運維持高檔。本土投顧法人預估，新光鋼首季營收38.81億元，年增20%、季增21.21%，營業利益5.79億元，年增20.10%、季增17.56%，稅後盈餘5.00億元，年減18.84%、季減13.19%，稅後EPS預估達1.56元。

2022年受到俄烏戰爭衝擊影響鋼鐵供給約4500萬噸，加上大陸減產政策持續，推估鋼市供給恐減少1億噸，且因戰爭導致生產停擺的歐洲鋼廠，戰事結束後再恢復生產也需時間。而國內需求在製造、營建、機械等各用鋼產業持續擴張，加上政府前瞻計畫公共工程如太陽能電廠與風力發電工程、國內水資源處理廠、國內大型商辦工程及國內大型物流倉儲建置需求，對於鋼品直銷及產銷業務都可再成長。法人預估，新光鋼2022年營收163.87億元，年增16.19%，稅後盈餘29.25億元，年增7.52%，稅後EPS預估達9.11元。

考量新光鋼2022年營收及獲利持續成長，營運維持高檔水準，本土投顧法人投資建議買進，目標價86.7元。