36歲偶像劇男神李國毅去年（2021）5月鬆口與交往多年女友橘子（甘煖琳）結婚，當時李國毅透過經紀人證實夫妻倆生下一女，除了親自分享當新手爸爸的喜訊，更澄清兩人早就登記結婚，絕非先有後婚，也護妻表示兩人雖然是姊弟戀，但太太只比他大一歲半。昨日（23）他在臉書曬出一張舊款的手機照片，回憶該物是當時他拿到第一份薪水買的，買給現在的太太當情侶手機用，小倆口感情好到羨煞旁人。

23日李國毅在臉書曬出Sony Ericsson在2005年推出的產品W800i，以橘色、白色搭配設計，是當時外觀吸睛的機種。幾乎和手掌差不多大，復古的按鍵，讓不少八年級、七年級生感到懷念。他透露是回老家整理舊物才發現這支手機，自己在2006年時拍攝李志薔導演的《單車上路》，而《單車上路》正是李國毅的出道作品，靠拍電影獲得人生的第一份薪水，他回憶金額「沒記錯好像是10萬元吧？被抽完剩6萬，然後還拍了半年等於月收入1萬。」

都以為拍電影應該很賺，結果製作期很長，薪資乍看之下算高，但平均除以時間的話，每個月只有1萬，他自嘲的表示「現在想起來都笑了」。最後，他提到當時第一份薪水的運用，他去買了同款白配橘的手機，一共買了兩支一樣型號的，一支自己用，一支給當時女友，也是現在的太太，他也念舊地說「充滿著回憶，要把它擦乾淨好好收藏起來。」

分享自己的舊事，李國毅也問大家還記得第一份薪水怎麼用嗎？不少網友在底下留言「第一份薪水大部分交給父母」、「第一份薪水付校車費，手機我是滑蓋那款的當時超喜歡的」、「想當年，用這支手機就很酷！」、「第一份薪水領了是存起來」、「幸福的信物，國毅真的好專情呀～」、「天啊我們居然有一樣的手機欸」、「為了繳罰單去打工…」、「第一份薪水帶父母吃飯」、「第一份薪水請奶奶帶我去買金戒指，當時金價一錢才1800，現在翻3倍多囉」