泰國當紅男星Beam(Beam Papangkorn)，臉蛋俊俏又有著猛男身材，演出過許多賣座電影，非常受到歡迎，不僅在當地是相當知名的男星，連在華語圈都具有一定的知名度，不料看起來健康陽光的他，昨晚驚傳於睡夢中猝逝，生命在25歲這一年劃下句點。

泰國知名青春偶像Beam突傳死訊，據外媒報導，Beam走得突然，他原本在家中安穩睡覺，直到家人前去叫他起床，發現他叫不醒，不禁嚇壞緊急將他送往醫院急救，但經過醫護努力仍無法挽回，最終宣告不治，Beam得年25歲，而目前他的死因尚待釐清，此事被爆出後震驚各界。

一副陽光大男孩模樣的Beam，還正是充滿年輕活力的年紀，正待在圈內更加發光發熱，早前他已經在演藝生涯闖出好成績，2015年接演BL青春片《激漾青春》，劇中譯名為「棟樑」，Beam以此角在泰國娛樂圈大爆紅，因此很多華人影迷也用「棟樑」來做為他的暱稱，他還演出過《極限S：排球篇》、《幕後》、《絕境島》等作品，也常出現在泰國鬼片中，票房都相當不錯，讓他在圈內擁有一席之地，是新生代紅星之一，在海內外都擁有大批粉絲。

Beam忙工作之餘，也抽空經營社群，IG有著超過15萬的追蹤數，而他最後一篇po文，停留在3天前，他透露自己身處商場，一身休閒站在櫃位前拍照，露出招牌爽朗笑容，暖得讓人融化，而這樣的臉龐未來再也不得見，粉絲紛紛擁入他的IG哀悼，直呼無法相信，希望偶像能夠安息。