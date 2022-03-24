日本新民法4月起展開修正，卻意外出現18歲的女高中生，可自行決定拍攝A片與否的漏洞，在日本政壇掀起軒然大波，呼籲對新法修正進行更嚴格的審查。為此，前女優「胡桃香氣」日前出面控訴，她曾經懷抱著歌手夢，豈料卻遭設局被迫裸體，最終導致她簽署不公平的AV女優合約。她憤怒喊道：「那是永遠的傷口。」

根據日本《赫芬頓郵報》報導，民法自4月1日正式實施，屆時成年年齡將從20歲下修到18歲，無論是辦卡或貸款都不再需要監護人同意，有部分人士認為可能會造成年輕人的身心造成影響。人權律師伊藤和子指出，不少AV合約都會針對年輕人弱點去進行拐騙，受害者即使發現受騙，同樣因為合約的強制力無法脫身。

立憲民主黨議員鹽村彩香表示，4月1日這項法條修正後，高中生下海出演AV恐怕會變成流行現象，日本恐怕會成為真正的色情強國，她不能允許有這麼丟人的事情在日本發生。

大學時曾被迫出演AV的前女優「胡桃香氣」表示，她在一次採訪行程中被要求裸體，事前並未告知之下，在10幾個人圍繞注目中簽署AV合約，因此她鄭重強調18、19歲被星探挖掘，原以為能實現夢想卻未能如願，甚至遭受到如此的不幸遭遇，她直言「那是一道永遠不會消失的傷口。」

事實上，未來年滿18歲就算未經過父母同意，仍得以簽辦信用卡或是貸款申辦，也可以報考會計師等國家考試。不僅如此，跨性別人士在一定條件允許下，得以在18歲時申請變更性別，而女性的結婚年齡也面臨上調，從原16歲改為與日本男性相同，18歲才得以登記結婚。