女星蔡瑞雪擁有甜美臉蛋與清新氣質，高中上過節目《校花點點名》被封為「北一女神」，又因赴南韓旅遊時穿著韓服美照爆紅，人氣始終居高不下，AV導演圤智雨點出蔡瑞雪臉書粉專人數雖僅28萬，但卻完勝擁百萬人氣小模，在於她擁有4大關鍵特質。

圤智雨月初去高雄時，一名小模自豪表示人氣有368萬，當時他搖頭回應：「然後呢？妳有社會影響力嗎？」但其實想直白詢問：「妳的人氣有變現能力嗎？沒有因爲人氣拿到更有價值的工作，還不是要靠直播來當主要收入」，相較「北一女神」蔡瑞雪人氣只有28萬，但商業價值大於這名小模，不論工作、業配、價值都是正面加分，強調：「有用的商業價值從來都不是表面人氣」。

圤智雨接著點出該名小模不敵蔡瑞雪的4大原因，第一，過多修圖和濾鏡，雖然讓女孩變正，但視覺上卻很突兀，第二，完美笑容，如果永遠只有一號表情，不久便讓人感覺很膩，第三，生活感，整天穿金戴銀吃好料或炫富的照片，不僅不親民反而多了種討厭感，但越是靠近普通人，越能增加生活感，第四，內涵，如果發文都是愛不愛我的誘惑文，那誰都能複製，若能把工作生活發生的事打出，就有內涵了，接著不忘嘲諷：「不要永遠只有內含，沒有內涵」。

對此，大票網友直呼認同，紛紛留言：「倒不如說整個圈子同質化太嚴重」、「真的不要在打什麼愛不愛我的屁文了，整天在那邊性暗示也很惱人」、「蔡瑞雪很聰明，懂得塑造自己，北一女加了很多分」，但也有不少人相當不認同：「蔡瑞雪IG打開哪裡有親民感，距離感滿滿好嗎」。